Onrust in Parijs en Lyon na Frans verlies in WK-finale

Na het verlies van de Franse nationale voetbalploeg in de WK-finale tegen Argentinië zijn in verschillende Franse steden, waaronder Parijs en Lyon, schermutselingen uitgebroken tussen de politie en teleurgestelde fans. Dat berichten diverse Franse media, terwijl op sociale media beelden en videobeelden van rellen circuleren.

Op de Champs Elysées in Parijs werd de politie op een bepaald moment beschoten met vuurwerk. Bij het ontruimen van de straat deelde de politie klappen uit met knuppels. Ook in Lyon werd vuurwerk afgevuurd in de richting van de politie, die in de Zuid-Franse stad reageerde door waterkanonnen in te zetten en enkele aanhoudingen te verrichten.

Frankrijk verdedigde in Qatar de in 2018 veroverde wereldtitel, maar moest deze keer na verlenging en strafschoppen zijn meerdere erkennen in Argentinië.