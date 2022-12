Twitter verbiedt “gratis promotie”, ook niet voor Facebook, Instagram en Mastodon

“Volg mij op @accountnaam op Instagram” wordt vanaf nu dus verboden op Twitter. Gebruikers die deze regel overtreden lopen het risico dat hun account wordt geschorst.

“Als schendingen van de regel een geïsoleerde handeling of een eerste overtreding blijven, kunnen we een aantal acties ondernemen, variërend van het verwijderen van een of meer tweets tot het tijdelijk vergrendelen van account(s)”, aldus Twitter. Maar “bij herhaling volgt een permanente schorsing”, waarschuwt het platform.