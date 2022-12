Nicolas Raskin speelt niet meer voor Standard

Een invalbeurt van tien minuten in een oefenwedstrijd tegen Valenciennes in een leeg Sclessin. Dat was het laatste wapenfeit van Nicolas Raskin als speler van Standard. De Belgische belofte­international maakte dit weekend zelf het nieuws bekend op zijn sociale media dat hij zijn aflopende contract niet zal verlengen. Het directe gevolg is dat Raskin, net als Selim Amallah, niet meer zal spelen voor Standard en met de beloften zal moeten gaan trainen in afwachting van een transfer tijdens de wintermercato of het einde van zijn contract komende zomer.

“Gebrek aan respect”

Standard-coach Ronny Deila betreurt de gang van zaken, maar begrijpt de beslissing van de club. “Nico was een heel belangrijke speler voor ons. Iemand rond wie we een team rond wilden bouwen voor de komende jaren. Een fantastische jongen ook. Dit is een politieke beslissing. De club moet aan zijn eigen belangen denken. We moeten waarde creëren op onze spelers. Als iemand gratis vertrekt, is dat niet het geval. Als het kapitaal ons door de vingers glipt, moeten we als club investeren in spelers die hier wél willen blijven.”

In zijn bericht waarmee hij het nieuws bekendmaakte op Instagram verweet Raskin de clubdirectie een ­“gebrek aan respect”.

“Dat is voor zijn eigen rekening”, reageert Deila. “Ik denk dat de club er alles aan gedaan heeft om hem hier te houden. Wat ik heb gehoord, is dat hij een heel mooi voorstel heeft gekregen. Mijn indruk is dat dit voor hem niet draaide rond geld, maar om transfervrij te kunnen vertrekken. Iets wat de club absoluut wilde vermijden.”

In de bekermatch morgen tegen Antwerp zou Raskin sowieso niet in actie zijn gekomen door een schorsing voor het beledigen van scheidsrechter Wesli De Cremer na Eupen-Standard. Philip Zinckernagel zit morgen de eerste van twee schorsingsdagen.