Londen zal honderdduizenden stuks artilleriemunitie aan Kiev leveren, zegt premier Sunak

De Britse premier Rishi Sunak zal maandag aankondigen dat Londen in een contract van 250 miljoen Britse pond (287 miljoen euro) honderdduizenden stuks munitie zal leveren aan Kiev. Dat meldt zijn kabinet zondagavond in een verklaring. Sunak zal de aankondiging doen tijdens een bijeenkomst van de regeringsleiders van de Joint Expeditionary Force (JEF), de door het Verenigd Koninkrijk geleide expeditiemacht, in de Letse hoofdstad Riga. Premier Sunak zal er bij zijn ambtgenoten op aandringen om Oekraïne krachtig te blijven steunen.

De Joint Expeditionary Force bestaat naast het Verenigd Koninkrijk uit Denemarken, Finland, Estland, IJsland, Letland, Litouwen, Nederland, Zweden en Noorwegen. De leden zullen op de bijeenkomst in Riga naar verwachting de behoeften van Oekraïne op het vlak van defensie bespreken, naast manieren om hun eigen samenwerking te versnellen. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zal zich tijdens de bijeenkomst richten tot de aanwezige regeringsleiders.

Premier Sunak zal de regeringsleiders vragen om de steun die ze Oekraïne boden in 2022, het komende jaar te evenaren of te overtreffen. Het Verenigd Koninkrijk heeft het voortouw genomen bij “het verlenen van defensieve hulp aan Oekraïne, in het bijzonder door meerdere raketwerpers en meer recent 125 luchtafweerkanonnen te sturen”, klinkt het in de verklaring. “We hebben ook meer dan 100.000 stuks munitie geleverd sinds februari”, toen Rusland zijn offensief in Oekraïne begon, gaat het verder.

“Van de poolcirkel tot het eiland Wight zijn het Verenigd Koninkrijk en onze Europese bondgenoten eensgezind geweest in ons antwoord op de inval in Oekraïne en we blijven standvastig in onze ambitie om opnieuw vrede in Europa te bewerkstelligen”, liet de Britse premier optekenen in de verklaring. “Maar om tot vrede te komen, moeten we alle agressie afschrikken en onze inzet in de regio is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat we kunnen reageren op de meest ernstige bedreigingen.”