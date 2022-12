Zes doden bij schietpartij in appartementsgebouw in Canadese stad Vaughan

Bij een schietpartij in een appartementsgebouw in de stad Vaughan in Canada zijn zes mensen om het leven gekomen, onder wie de vermoedelijke schutter. Een zevende slachtoffer is in ernstige toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar lijkt het te gaan overleven. Dat zegt de regionale politie.

De schietpartij gebeurde zondagavond lokale tijd in een flatgebouw in Vaughan, een stad ten noorden van Toronto in de provincie Ontario. “Toen de politie aankwam, vond een interactie plaats tussen de agenten en een mannelijke verdachte. De verdachte is neergeschoten. Hij is ter plaatse dood verklaard”, aldus York Regional Police in een persbericht.

Op een persconferentie zei politiecommissaris Jim MacSween dat de agenten “een gruwelijke tafereel met meerdere overleden mensen” aantroffen toen zij toekwamen. De hulpdiensten doorzochten het gebouw om zich ervan te vergewissen dat er geen andere slachtoffers waren.

Momenteel tracht de politie de beweegredenen van de schutter te achterhalen en of er een band is tussen de slachtoffers en de verdachte. Die zou alleen hebben gehandeld. De slachtoffers zouden ook zijn gevonden in verschillende flats in het gebouw. “Het zal ons wat tijd kosten om te bepalen wat het motief hier was en waarom deze persoon dit gedaan heeft”, zei MacSween nog.

Canada maakt minder massale schietpartijen mee dan de Verenigde Staten, maar ziet wel dergelijke gewelddaden toenemen. De autoriteiten legden onlangs dan ook een verbod op handvuurwapens op.