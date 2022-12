Bilal El Khannouss maandag op visite bij Marokkaanse koning, woensdag ook tegen Anderlecht?

De Genkse A-kern trainde zondagochtend indoor in de Genkse soccer arena. Met uitzondering van Galarza (hamstring) en de langdurig geblesseerden Oyen en Abid is iedereen woensdag inzetbaar in de bekermatch tegen Anderlecht. Het blijft enkel wachten op Bilal El Khannouss. Die vliegt maandag met de hele Marokkaanse delegatie naar Rabat, waar de spelers om 17 uur worden ontvangen door koning Mohammed VI. Bilal vliegt na de officiële plichtplegingen zo snel mogelijk weer naar België om er aan te sluiten bij de Genkse spelersgroep. Het blijft onzeker of hij Anderlecht haalt. (rco)