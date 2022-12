Amper geld gezien en nu moeten Roemeense bouwvakkers in dienst van Wommelgems bedrijf overleven bij -7°: “De wet wordt omzeild”

Deurne

In Deurne zitten vier Roemeense bouwvakkers nog altijd zonder elektriciteit en verwarming nadat Fluvius de meters afsloot. Vermoedelijk betaalde hun huisbaas de rekeningen niet. Bij particulieren kunnen de nutsvoorzieningen niet zomaar afgesloten worden, maar omdat het om een vennootschap gaat, geldt deze regel niet. “Zo wordt de wet omzeild en moeten vier bouwvakkers in een appartement leven bij –7 graden”, reageert Peter Mertens van PVDA. Hij zal hierover maandag een vraag stellen in de gemeenteraad.