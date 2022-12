Hasselt

Hasselaar Stefan Kerkhofs, CEO van The Fungroup, is na drie maanden van intensieve therapie afgekickt van slaapmedicatie. “Eindelijk kan ik weer normaal leven en functioneren”, zegt Kerkhofs, die op het hoogtepunt van zijn verslaving zes slaappillen per dag slikte. “Blijf van slaapmedicatie af, want het maakt je kapot.”