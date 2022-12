POLL. Wie is de grootste voetballer aller tijden?

Op zijn 35ste zette Lionel Messi de kroon op zijn levenswerk. Voor velen was hij voor het WK in Qatar al de beste voetballer aller tijden, maar nadat ‘la Pulga’ zijn Argentinië bij de hand nam en ook de wereldtitel schonk, lijkt er helemaal geen discussie meer mogelijk. Of toch? Wie is voor u de GOAT?