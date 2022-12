Yassine Mahi blijft aangehouden voor doodsteken van politieagent

Op donderdag 10 november stierf politieagent Thomas Monjoie nadat hij in de Aerschotstraat in Schaarbeek werd aangesproken door Yassine Mahi. Toen hij het raampje van de politiecombi naar beneden schoof, werd de politieman door de man doodgestoken.

De zaak zorgde voor veel beroering, omdat Mahi zich ’s ochtends al had aangeboden bij de politie. Hij verklaarde toen dat hij haat voelde tegenover de politie, en dat hij geholpen wilde worden. Het Brusselse parket koos toen niet voor een gedwongen opname in de psychiatrie, omdat Mahi zich vrijwillig wilde laten opnemen. Over die beslissing bestaat veel discussie. Onder meer de politiebonden oordelen dat Mahi wel gedwongen had moeten opgenomen worden.