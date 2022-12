Kort geding van beschuldigden terreurproces tegen Belgische staat wordt vrijdag behandeld

Zes beschuldigden van het terreurproces waren samen naar de burgerlijke rechter gestapt. Mohamed Abrini, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi en Hervé Bayingana Muhirwa klaagden minister van Justitie Vincent Van Quickenborne aan voor de strenge veiligheidsmaatregelen die hen worden opgelegd tijdens de overbrenging naar de assisenzaal. Via de kortgedingrechter willen ze een einde maken aan de dagelijkse naaktfouille en aan het gebruik van een geblindeerde skibril. Een behandeling die volgens hen “mensonterend, vernederend en onmenselijk” is. Ze eisen een dwangsom van 5.000 euro per inbreuk.

Maandagochtend werd door de kortgedingrechter beslist dat de zaak vrijdag behandeld wordt om 9 uur in het Justitia-gebouw in Haren, waar het terreurproces zelf ook plaatsvindt. De verdediging van de beschuldigden had erop aangedrongen dat hun cliënten aanwezig zouden zijn bij de behandeling van het kort geding, zodat ze zelf kunnen uitleggen in welke omstandigheden hun overbrenging verloopt. Om die zitting met alle nodige veiligheidsmaatregelen te laten plaatsvinden, zal de kortgedingrechter uitzonderlijk zitting houden in het Justitia-gebouw

De advocaat van de beschuldigden hoopt dat er een uitspraak is tegen 3 januari, zodat de ondervraging van de beschuldigden dan kan worden voortgezet. Het terreurproces gaat ondertussen gewoon verder.