Steeds meer studenten in financiële moeilijkheden: “Dringend nood aan maatregelen”

Vorige week werd bekend dat wie volgend academiejaar aan een bachelor- of masteropleiding begint en geen (bijna-)beursstudent is, 1.092 euro inschrijvingsgeld moet betalen. Dat is zowat 11 procent meer dan dit jaar, als gevolg van de indexering. De VVS herhaalt in het rapport haar oproep om het inschrijvingsgeld “betaalbaar” te houden, “zeker in tijden waarin alle andere kosten van studenten zoals huisvesting, transport en levensonderhoud, zo hard stijgen”. Op die manier moeten de instellingen “democratisch en toegankelijk hoger onderwijs” garanderen, klinkt het.

De VVS vraagt ook meer aandacht te hebben voor de financiële toestand voor de lagere middenklasse, die het “de laatste jaren steeds moeilijker heeft gekregen”. De energiecrisis heeft die tendens bovendien verder versterkt, aldus de vereniging. Dat steeds meer studenten het financieel moeilijk hebben, blijkt uit de forse toename van het aantal hulpvragen dat de universiteiten ontvangen. Zowel de KU Leuven als de VUB registreerden een stijging van 50 procent, klinkt het.

Maatregelen nodig

“Er is dringend nood aan een pakket maatregelen die een oplossing biedt voor studenten die nu financieel zwaar getroffen worden”, zegt Julien De Wit, voorzitter van de VVS. De vereniging pleit daarom voor een verhoging van de maxima-bedragen die studenten mogen verdienen om zich te kunnen registreren als beurs- of bijna-beursstudent. “Als de kosten steeds hoger oplopen, moet het inkomen ook hoger kunnen zijn”, luidt de redenering.

“Het kan niet zijn dat een student minder uren jobstudentenarbeid moet doen om zich nog te kunnen registreren als beursstudent, hoewel die dit geld nodig heeft om de stijgende rekeningen te kunnen blijven betalen”, aldus De Wit. Het huidig systeem van studietoelagen moet onderworpen worden aan een “kritische analyse”, aldus de VVS.

Daarnaast vraagt de VVS niet te besparen op studentenvoorzieningen, zoals bibliotheken, studentenrestaurants of ICT-lokalen. Ook stelt de vereniging voor de kostprijs van studiemateriaal op te nemen in opleidingsfiches en moedigt het hogeronderwijsinstellingen aan om meer gegevens te verzamelen over de financiële situatie van studenten en in te zetten op financiële educatie. Tot slot vraagt de vereniging professoren te “bezinnen over de noodzakelijkheid van studiemateriaal”.

Weyts reageert

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) volgt de oproep van de VVS alvast niet. “Als er meer studenten in de problemen komen, dan komt dat door alle prijsstijgingen in de hele samenleving”, zegt hij. “We moeten de vraag stellen of we de onderwijsmiddelen moeten gebruiken om al die prijsstijgingen op te vangen, en of onderwijs alle maatschappelijke problemen in de rest van de samenleving kan oplossen.”

Ook benadrukt Weyts dat de Vlaamse regering “nog nooit zoveel studiesteun” heeft gegeven aan studenten. “Sinds het begin van de regeerperiode is dat al 25 miljoen extra op jaarbasis”, klinkt het. “De belastingsbetalers dragen het leeuwendeel van de totale studiekosten: het inschrijvingsgeld is maar zo’n 10 procent van het echte prijskaartje, al de rest wordt bijgepast met belastinggeld”, aldus Weyts.