Nog meer Franse kernreactoren liggen langer stil voor onderhoud

Twee Franse kernreactoren die voor onderhoud stilliggen, zullen maanden later heropstarten dan gepland. Dat blijkt uit mededelingen van uitbater Electricité de France (EDF). Het gaat om de reactor Penly 2, die in plaats van eind januari pas op 11 juni zal heropstarten, en om de reactor Golfech 1 die in plaats van in februari op 11 juni zal heropstarten. Andere reactoren (Chattenom 3 en Civaux 2) zullen een maand later dan gepland heropstarten.