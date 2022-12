Rechtszaak ingeleid tegen Club-fans die City-supporter Guido (64) voor dood achterlieten

De vijf Club-Brugge Fans die Manchester City-supporter Guido Pauw (64) voor dood achterlieten op een snelwegparking in Drongen, moeten zich op 6 februari voor de rechter verantwoorden. De rechtszaak werd maandagochtend in Gentse rechtbank ingeleid.

Guido De Pauw uit Ninove raakte op 19 oktober vorig jaar na de Champions League-wedstrijd van Club Brugge tegen Manchester City zwaargewond op de parking langs de E40 in Drongen. De Cityfan zijn sjaal werd afgepakt door een supporter van Club Brugge.

Toen hij zijn sjaal terugvroeg, liep het even later mis. De Pauw kreeg een duw, kwam slecht neer en werd voor dood achtergelaten op de parking. De Pauw lag een week in coma en is een jaar na het voorval nog steeds niet de oude.

Na de feiten werden vijf verdachten, Club-fans, opgepakt. De raadkamer in Gent besliste in november om de vijf verdachten door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Daar werd de rechtszaak tegen de Club-Fans maandag ingeleid om praktische afspraken te maken.

Degene die De Pauw duwde en de supporter die zijn sjaal afpakte worden vervolgd voor diefstal met geweld met verzwarende omstandigheden, zoals bij nacht. Zij riskeren tot vijf jaar cel. De drie anderen staan voor de rechtbank terecht voor schuldig verzuim. Waar één jaar celstraf opstaat.

Met twee van de drie verdachten die enkel vervolgd worden voor schuldig verzuim heeft de burgerlijke partij, de familie van Guido De Pauw, ondertussen een dading getroffen. Dat betekent dat ze een akkoord hebben over de te betalen schadevergoeding.