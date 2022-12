Politici van Les Engagés kamperen voor hoofdzetel Open VLD: “Nog steeds slapen er vluchtelingen op straat”

De actie begon zondagavond, met vijftig leden van de partij, onder wie Vanessa Matz, Georges Dallemagne, Christophe De Beukelaer en François Desquesnes. De politie greep echter in en eiste dat de tentjes op het voetpad van de Melsensstraat zouden worden afgebroken. Een tiental leden bleef toch ter plaatse en bracht de nacht door in de auto.

Maandagochtend werden ze ontvangen door Lachaert en De Croo. “We hebben hen er aan herinnerd dat er nog steeds vluchtelingen op straat slapen”, zei Yvan Verougstraete, voorzitter van de politieke raad van de partij, na afloop. “We hebben Alexander De Croo aangesproken omdat hij de kapitein van de ploeg is, maar we gaan het pas oplossen als elke minister de hand aan de ploeg slaat en van opvang een prioriteit maakt. De minister van Defensie kan plaatsen ter beschikking stellen, de minister van Mobiliteit kan de stations openen en de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de Regie der Gebouwen kan overheidsgebouwen ter beschikking stellen. Daarnaast moet de procedure korter. Zestien maanden wachten op een antwoord is veel te lang.”

Lachaert en De Croo luisterden naar de actievoerders, maar konden zich niet vinden in hun opmerkingen. “Nodeloze actie”, schreef Lachaert op Twitter. “Wie dat wou, vond een plek de laatste weken. Was ook nodig in deze kou. Maar als Les Engagés feitelijk wil dat iedereen ook gewoon asiel en papieren krijgt: dat gaan we niet doen. Dan mogen ze nog veel kamperen. Maakt het alleen erger.”