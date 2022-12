Vier leden Revolutionaire Garde gedood in “terroristische aanval” in Iran

In de provincie Sistan-Beloetsjistan, in het zuidoosten van Iran, zijn vier leden van de Iraanse Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps van Iran, gedood in een “terroristische” aanval. Dat heeft het Iraanse persagentschap Irna maandag gezegd. De provincie wordt al enkele maanden geteisterd door geweld.

De aanval vond plaats in de regio Saravan, dichtbij de grens met Pakistan. Dat is een van de armste regio’s uit Iran en vormt de thuisbasis van de Beloetsjen, een semi-nomadisch volk dat hoofdzakelijk het soennisme aanhangt, en niet het sjiisme, dat dominant is in Iran.

Vier leden van de Revolutionaire Garde zijn volgens Irna “gevallen als martelaren”. Door de “sterke aanwezigheid” van de veiligheidstroepen, vluchten de aanvallers nu “richting Pakistan”, klinkt het. Meer informatie over wie die aanvallers precies zijn, gaf het persagentschap niet.

Protestbeweging

In Iran is een protestbeweging ontstaan nadat de Koerdisch-Iraanse Mahsa Amini op 16 september in gevangenschap was gestorven. Drie dagen voordien was de 22-jarige vrouw opgepakt door de zedenpolitie in Teheran omdat ze een inbreuk had gepleegd op de strikte kledingregels in de islamitische republiek. Bij de hardhandige onderdrukking van de protesten kwamen al vele tientallen mensen om het leven.

In de hoofdstad van die provincie, Zahedan, hadden de ordediensten eind september al met geweld gereageerd op het protest van de bevolking. Dat kwam er nadat een politieagent een minderjarige aanrandde. Tientallen demonstranten kwamen daarbij om het leven.

Op 14 december had het Iraanse ministerie van Inlichtingen nog bericht over de arrestatie van drie individuen die vermoedelijk betrokken waren bij de moord om een soennitische imam in de provincie Sistan-Beloetsjistan op 8 december.