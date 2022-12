China registreert eerste doden sinds opheffing van strenge coronamaatregelen

China heeft maandag melding gemaakt van de eerste coronadoden sinds de opheffing van de strenge maatregelen die golden in het kader van het zerocovidbeleid van Peking. Het aantal besmettingen met het coronavirus explodeert momenteel. Ziekenhuizen en crematoria worden overspoeld.

Na bijna drie jaar van draconische maatregelen om de covid-epidemie de kop in te drukken, maakten de Chinese autoriteiten begin december een bocht van 180 graden. Het merendeel van de maatregelen ging de prullenbak in. Een ongekende protestgolf was de aanleiding.

Door het strenge beleid van de voorbije jaren hebben weinig Chinezen echter immuniteit opgebouwd tegen het virus. Miljoenen bejaarde en kwetsbare personen zijn bovendien nog altijd niet gevaccineerd. Gevolg is dat het aantal coronagevallen momenteel piekt. De autoriteiten geven zelf toe dat ze de omvang van die golf niet kunnen inschatten. Coronatests zijn immers niet meer verplicht.

Maandag rapporteerde Peking twee doden, maar het werkelijke aantal sterfgevallen ligt wellicht vele keren hoger. Getuigen maken gewag van een stijging aan overlijdens in ziekenhuizen en crematoria.

Wu Zunyou, een van de bekendste epidemiologen van China, waarschuwt dat zijn land nog maar in de eerste golf zit van de drie die hij deze winter verwacht.