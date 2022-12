Griekse man ontmaskerd als vermoedelijke spion voor Rusland

Volgens het ministerie is de man de zoon van een voormalige Russische inlichtingenofficier, die tijdens zijn actieve dienst als diplomaat in Duitsland en Oostenrijk was gestationeerd. Dat schrijft de Oostenrijkse krant Der standard. Vermoedelijk heeft de man in Rusland een speciale militaire opleiding genoten, was hij kort voor de oorlog in Oekraïne nog in Moskou en stond hij in contact met diplomaten en inlichtingendiensten uit verschillende landen. Het ministerie vermoedt dat hij Rusland informeerde over de reactie van buitenlandse mogendheden over de inval in Oekraïne en berichtte over politieke en maatschappelijke discoursen uit de Oostenrijkse samenleving.

De 39-jarige man raakte verdacht door zijn talloze reizen. Van 2018 tot 2022 reisde hij in totaal 65 keer, onder meer naar Rusland, Wit-Rusland, Turkije en Georgië. Hij verwierf ook verschillende eigendommen in Wenen, Rusland en Griekenland, hoewel hij maar weinig inkomsten had, aldus het ministerie. De verdachte, die momenteel op vrije voeten is, had onder meer signaaldetectoren voor afluisterapparatuur, verborgen camera’s en een beschermingspak bij zich. Ook nam het Weense parket mobiele telefoons en computers met tien miljoen bestanden in beslag.