Noorse koning Harald opnieuw opgenomen in ziekenhuis met infectie

De 85-jarige Noorse koning Harald V is opgenomen in het ziekenhuis wegens een infectie, die intraveneus met antibiotica moet worden behandeld. Dat heeft het koningshuis maandag meegedeeld. Hij is stabiel maar moet enkele dagen in het ziekenhuis in Oslo verblijven, klinkt het.

De koning van Noorwegen is dit jaar al vaker ziek geweest. In november was hij kort in ziekteverlof wegens een verkoudheid, terwijl hij in augustus nog in het ziekenhuis belandde door een infectie. Na een behandeling met antibiotica mocht de koning toen drie dagen later het ziekenhuis verlaten.

Eerder onderging de monarch in 2005 al een hartoperatie en in 2003 werd hij geopereerd wegens blaaskanker. Beide procedures werden toen als succesvol bestempeld. Begin 2021 onderging hij een beenoperatie, enkele maanden daarvoor liet hij zijn kunstmatige hartklep vervangen.