Een Oscarwinnares, de dochter van de eerste Iraanse voetballer die een internationale transfer versierde, en de hoofdrolspeelster in een van de succesvolste Iraans tv-feuilletons ooit. Taraneh Alidoosti (32) is meer dan een icoon in Iran. Maar sinds afgelopen weekend zit ook zij in de cel, omdat ze het waagde zich te verzetten tegen de executie van een activist.