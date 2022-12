Elon Musk verliest poll en moet van meerderheid Twitter-gebruikers opstappen: voegt hij de daad bij het woord?

De poll over het mogelijke einde van Elon Musk als topman van Twitter is afgelopen. 57,5 procent van de mensen heeft ja gestemd op de vraag of hij moet opstappen. De vraag is nu wat Musk zal doen. Hij had bij de vraag beloofd de resultaten na te leven.

Een succes is het tijdperk van Elon Musk als eigenaar van Twitter voorlopig niet te noemen. Zondag had hij bovendien een ommekeer aangekondigd over een nieuw beleid dat gebruikers verbood te linken naar profielen op andere sociale media, zoals Facebook, Instagram en Mastodon. Het beleid zou worden aangepast zodat alleen accounts die als primair doel hebben andere platformen te promoten, geschorst zullen worden. Musk beloofde later op de dag dat grote wijzingen in het beleid van Twitter in stemming gebracht zullen worden.

Twitter had donderdag al de accounts van verschillende prominente Amerikaanse journalisten geblokkeerd. Een groot deel is intussen opnieuw geactiveerd, maar de zet kwam Musk op veel kritiek te staan. Er is bovendien kritiek omdat hij te veel tijd spendeert aan Twitter en te weinig aan Tesla, waar hij ook aan het hoofd van staat. Het aandeel van de maker van elektrische auto’s staat al een tijd onder druk.

Poll

Tot ieders verrassing lanceerde hij maandagochtend een poll over zijn toekomst. “Moet ik opstappen als hoofd van Twitter? Ik zal de resultaten naleven”, postte hij. Het resultaat: 57,5 procent van de mensen zei ja, 42,5 procent zei nee. Meer dan 17 miljoen mensen brachten hun stem uit.

De vraag is nu wat Musk zal doen. Hij reageerde nog niet op het resultaat. Het stellen van de vraag leidde al tot veel speculatie over mogelijke opvolgers. Onder meer de naam van Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump, dook op.