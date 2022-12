Omstreden Brits plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen is legaal, oordeelt rechtbank

Volgens het High Court in Londen “is het legaal dat de Britse regering regelingen treft om asielzoekers naar Rwanda te herlokaliseren en om hun asielaanvragen in Rwanda en niet in het Verenigd Koninkrijk te laten behandelen”, zo blijkt uit de uitspraak. De regeling gaat niet in tegen het VN-vluchtelingenverdrag, zo wordt nog beklemtoond.

Volgens de rechtbank zijn er bewijsstukken voorgelegd waaruit blijkt dat de regeling tussen het Verenigd Koninkrijk en Rwanda als doel heeft om de asielaanvragen correct af te handelen in het Afrikaanse land, zo meldt de Britse omroep BBC.

Omstreden deal

De omstreden deal tussen het Verenigd Koninkrijk en Rwanda werd in april aangekondigd door Priti Patel, de toenmalige Britse minister van Binnenlandse Zaken. Migranten die clandestien via het Kanaal in het Verenigd Koninkrijk aankomen, kunnen volgens die overeenkomst naar Rwanda gestuurd worden. Daar kan de asielaanvraag vervolgens “offshore” behandeld worden. In ruil daarvoor ontvangt Rwanda ruim 140 miljoen euro. Londen hoopt op die manier het groeiend aantal clandestiene overtochten van het Kanaal af te stoppen.

Een eerste herlokalisatievlucht, met aan boord acht migranten, had in juni al moeten plaatsvinden. Maar wegens een reeks klachten tegen de algemene maatregel en tegen de individuele uitzettingen, werd het vliegtuig in allerlaatste instantie aan de grond gehouden na een tussenkomst van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Van tafel geveegd

Het Britse gerecht heeft de bezwaren tegen de Rwanda-deal nu van tafel geveegd. De acht betrokken asielzoekers werden wel in het gelijk gesteld. Hun dossiers werden niet correct afgehandeld, zo luidt het oordeel. Binnenlandse Zaken zal hun uitzetting moeten herbekijken.