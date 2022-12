Minister-president Jambon voor controle naar ziekenhuis na glijpartij aan woning

Het was zondagavond en -nacht bijzonder glad op wegen en opritten in het hele land. Dat veroorzaakte heel wat ongevallen, maar liet zich ook voelen bij Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Aan zijn woning in Brasschaat gleed Jambon zondag uit en kwetste hij zijn enkel. Veel pijn deed dat zondag niet, maar maandag werd het steeds erger. Daarom besliste Jambon toch maar naar het ziekenhuis te gaan. Nu is het wachten op het verdict, zegt zijn woordvoerder.

Door die controle in het ziekenhuis moest Jambon een afspraak afzeggen. Of hij nog afspraken zal moeten afzeggen, zal afhangen van de ernst van de blessure. “We kunnen het niet echt inschatten nu, maar zelfs met een gips is veel mogelijk. Het is afwachten”, aldus zijn woordvoerder.

Veel ongevallen

Voor het hele land – behalve de provincie Luxemburg – gold zondagavond code oranje voor gladheid. Wie niet per se op de weg moest zijn, werd gevraagd om binnen te blijven. Regen en een bevroren ondergrond veroorzaakten namelijk levensgevaarlijke situaties. Dat bleek niet alleen in Brasschaat, maar ook op veel andere plaatsen in ons land. Er gebeurden tientallen ongevallen.

OVERZICHT. Twee doden bij tientallen ongevallen op spekgladde wegen, ook zware kettingbotsing op E17

De ergste ongevallen gebeurden in Aalter en Velzeke (Zottegem), allebei in Oost-Vlaanderen. Bij een aanrijding tussen twee personenwagens op de E40 in Aalter kwam een autobestuurder om het leven. Het gaat om een 54-jarige vrouw. De passagier in de wagen, haar zoon, werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

In Velzeke, een deelgemeente van Zottegem, kwam dan weer een jongen van 3 jaar om het leven. Hij werd samen met zijn moeder aangereden op de N46 toen ze de straat overstaken. Vermoedelijk zorgde het gladde wegdek ervoor dat de wagen niet tijdig kon stoppen.