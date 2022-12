Europese Commissie verdenkt moederbedrijf van Facebook van machtsmisbruik rond online advertenties

Facebook geeft zijn miljarden gebruikers automatisch toegang tot Marketplace, of ze daar nu vragende partij voor zijn of niet. Dat geeft Marketplace een concurrentieel voordeel tegenover sectorgenoten, meent de Commissie. Bovendien zou Facebook ook eenzijdig oneerlijke handelsvoorwaarden opleggen aan concurrenten die adverteren op Facebook en Instagram. Meta zou hun data gebruiken ten voordele van zijn eigen Marketplace. Volgens de Commissie is dat “ongerechtvaardigd en disproportioneel”.

De Europese Commissie opende in juni 2021 een onderzoek tegen Facebook - nu Meta. De uiteindelijke boete voor misbruik van dominante marktpositie kan oplopen tot 10 procent van de wereldwijde jaaromzet.