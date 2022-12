U heeft gekozen: Lionel Messi is de grootste voetballer aller tijden, Maradona niet eens op het podium

Lionel Messi is de allergrootste voetballer ooit. Dat vindt 59 procent van onze lezers die een stem uitbrachten in een online poll. De Braziliaan Pelé eindigde als tweede met 14 procent van de stemmen, Cristiano Ronaldo mocht met tien procent mee op het podium. Maradona, die andere Argentijnse wereldkampioen, staat pas op de vierde plaats met acht procent. In totaal werden meer dan 5.000 stemmen uitgebracht.