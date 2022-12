Lichaam van zesjarig jongetje ontdekt onder vloerplanken bij mama thuis in Arkansas

De politie van Arkansas vond afgelopen vrijdag het lichaam van het zesjarige jongetje onder de vloerplanken in de gang van het huis van zijn moeder. “Gebaseerd op de eerste bevindingen geloven we dat het jongetje overleden is aan verwondingen die hij in het huis opliep, mogelijk drie maanden geleden”, deelde het Department of Public Safety van de staat. Het zusje, ook zes jaar, woonde nog in het huis en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze had verschillende brandwonden, was ondervoed en had gebarsten ribben. Ze zou wel in stabiele toestand zijn.

De moeder van de jongen (28) en haar 33-jarige vriend werden opgepakt en beschuldigd van moord, mishandeling, het knoeien met bewijsmateriaal en het in gevaar brengen van een minderjarige.

De grootmoeder van de kinderen zou al meer dan een jaar proberen om het voogdij over de kinderen te krijgen. Uiteindelijk mocht zij de kinderen enkel in het weekend zien. Een bezoekje van de grootmoeder zou geleid hebben tot de ontdekking van het lichaam van de jongen.

Een verdere autopsie zou nog moeten uitwijzen hoe de jongen stierf.