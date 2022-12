Bernd Storck staat morgen voor zijn eerste duel met KV Kortrijk: “We moeten spelen als Argentinië”

KV Kortrijk gaat morgen in de Croky Cup op bezoek bij OH Leuven. Het eerste duel na de WK-break betekent ook meteen de eerste officiële wedstrijd voor Bernd Storck (59). De Duitser nam midden november het stokje over van Adnan Custovic (44).

In de Jupiler Pro League loopt het momenteel niet van een leien dakje bij KV Kortrijk. De Kerels bezetten de voorlaatste plek en voelen de hete adem van rode lantaarn Seraing in hun nek. Morgen hoeven ze hier nog geen rekening mee te houden, want dan gaat KVK op bezoek bij OH Leuven in de hoop een ronde verder te bekeren in de Croky Cup. “De competitiewedstrijd tegen Genk is natuurlijk belangrijker”, vertelt Bernd Stock. “Maar dat wil niet zeggen dat we morgen willen verliezen. Onze supporters verdienen een goede wedstrijd. Ik beschouw de match van morgen als een soort test. Hoe ver staat mijn team? Wat gaat er goed en wat kan er nog verbeteren? Morgenavond zullen we daar al enkele antwoorden op hebben. In onze drie oefenwedstrijden heb ik al goede zaken gezien, maar die moeten we nu ook tonen als het er echt om doet. Er zullen enkele tactische wijzigingen zijn, maar dat is ook normaal.”

OH Leuven veegde de vloer aan met Francs Borains in de vorige ronde van de Croky Cup. Het won er met 0-5. Ook Storck is op zijn goede voor het team van Marc Brys. “OH Leuven heeft een goede kern. Met Mario González beschikken ze over heel wat kwaliteit in hun aanvalslinie. Het is aan onze verdediging om hiermee rekening te houden. Ik verwacht een open wedstrijd. Beide ploegen willen aanvallend voetbal spelen, maar wij moeten het net iets meer willen dan zij en onze verdediging moet op zijn hoede zijn. Eigenlijk zouden we als Argentinië moeten spelen. Onze spelers moeten vechten voor iedere bal en het duel niet schuwen, ook al lopen er misschien wat grotere spelers rond bij Leuven. Die Argentijnen vochten met hart en ziel voor hun land, hopelijk hebben mijn spelers dit ook gezien en nemen ze hier een voorbeeld aan.”

Geen Ilic

Wie er morgen niet bij is, is doelman Marko Ilic. De Serviër had bronchitis, maar traint momenteel weer mee. Ook David Henen en Kevin Vandendriessche zullen morgen geen deel uitmaken van de selectie, Maxim Deman is onzeker. Verder speurt KV Kortrijk de transfermarkt af in de hoop een nieuwe spits, linksachter of defensieve middenvelder te vinden.