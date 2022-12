Maxime D’Arpino traint weer met de groep bij KV Oostende: “Ik heb bewust op afstand gerevalideerd, want mentaal werd het moeilijk”

KV Oostende heeft eind december al een heuse wintertransfer beet: na acht maanden is Maxime D’Arpino (26) bijna helemaal fit. De Franse middenvelder traint na een zware knieblessure opnieuw mee met de groep en wil in januari opnieuw op het veld staan. D’Arpino vertelt over een heel lange tunnel en revalideren in Frankrijk. “Je maten elke dag naar het veld zien gaan: dat doet pijn.”

Begin april scheurde D’Arpino zijn kruisbanden en ook zijn meniscus werd geraakt. Het verdict bleek loodzwaar: minstens zes maanden out, waarschijnlijk zelfs zeven of acht. Dat laatste bleek de correcte prognose, want sinds kort staat D’Arpino opnieuw op het veld. “Na acht maanden”, grijnst hij. “Maar ik train wel nog niet aan honderd procent: ik moet de duels namelijk nog mijden. De trainingen worden progressief opgebouwd en dan hangt het af van hoe mijn knie reageert. Ik heb een specifieke datum in mijn hoofd wanneer ik mijn comeback wil maken. Die ik hou nog even voor mijzelf. Maar als het niet lukt: geen probleem.”

Het komt inderdaad niet meer op enkele weken voor D’Arpino. Stel je maar eens voor dat hij hervalt. Voor KV Oostende is de terugkeer van de kleine generaal van levensbelang: de degradatiestrijd belooft nog een hels karwei te worden. “We hebben nog een hele tweede helft van het seizoen om ons niveau op te krikken”, weet D’Arpino. “Nochtans vond ik dat de ploeg goed begon. Maar daarna zijn we matchen beginnen verliezen door details of kleine foutjes, en kwamen we in een negatieve spiraal terecht.”

Revalideren in Lyon en Parijs

Niet dat D’Arpino elke wedstrijd met argusogen heeft gevolgd, want mentaal had de Fransman het moeilijk om zijn ploegmakkers op de voet te volgen. “Tijdens zo’n blessure voel je je toch een beetje vervreemd van de ploeg. Eerst ging ik revalideren in Lyon, daarna in Parijs. Een bewuste keuze”, legt hij uit. “In Oostende had ik het vaak moeilijk. Wanneer je ploegmaats naar het veld wandelen, maar jij moet binnen bij de kinesist blijven, dat is keihard. Ik heb dan ook bewust wat afstand genomen. Eigenlijk ging ik dagelijks revalideren tussen lotgenoten, mensen die hetzelfde hadden meegemaakt.” D’Arpino moest dus door een hele lange tunnel, al was er natuurlijk ook de steun van zijn naasten. “Van mijn vrouw, mijn dochtertje, de hele familie: dat heeft mij enorm geholpen. En nu schijnt er dus licht aan het einde van die tunnel, want het zwaarste is achter de rug”, beaamt hij.

D’Arpino wil de ploeg zo snel mogelijk helpen, al moeten we natuurlijk aannemen dat de middenvelder niet meteen zijn beste niveau zal halen. Maar hij ziet het allemaal wel goedkomen, ook met KV Oostende. Een deugddoende winterstage moest soelaas brengen, want KVO ging herbronnen onder de Spaanse zon. “De methodes van Thalhammer doen mijn trouwens denken aan Alexander Blessin, dus dat voelt wel vertrouwd aan”, zegt hij nog. “Laat ons hopen dat de motor snel aanslaat. Want eerlijk: dit is niet het seizoen waar we op voorhand op gehoopt hadden. De bedoeling is om het behoud zo snel mogelijk te verzekeren. En dan misschien nog wat verder kijken: we zien wel.”