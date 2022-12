Reconstructie met een witte pop: Hilde V. (58) moet speurders tonen hoe ze echtgenoot verstikte met kussen

In de Sterrewijk in Kuurne wordt maandagmiddag een reconstructie gehouden van de trieste gebeurtenissen van vorige maand. De 58-jarige Hilde V. verstikte toen haar man met een kussen en probeerde zelf ook uit het leven te stappen. Die poging mislukte echter en nu wordt ze vervolgd wegens moord.

Hilde V. kampt al jarenlang met multiple sclerose en haar man Jo Depypere (58) stond grotendeels in voor haar verzorging. In september 2021 kreeg hij echter een beroerte op vakantie in Frankrijk, waardoor hij half verlamd raakte en zelf hulpbehoevend werd. Hij moest zijn werk opgeven, zijn hobby’s en kon niet meer voor zijn vrouw zorgen.

Door die tragische samenloop van omstandigheden besliste het koppel om op 22 november om samen uit het leven te stappen. Hilde overleefde dit echter en werd naar de gevangenis gebracht, tot grote onvrede van haar familie en buren.

Met enkelband in psychiatrisch ziekenhuis

Zelfs de Kuurnse burgemeester Francis Benoit (CD&V) sprak zich uit tegen de beslissing van de raadkamer om de vrouw niet naar een zorginstelling te laten gaan. In beroep kreeg haar advocaat Patrick Arnou toch gelijk. Sinds vorige week mag Hilde haar voorhechtenis uitzitten met een enkelband in de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis.

Maandagmiddag werd ze van daaruit overgebracht naar haar huis in de Sterrewijk. In het bijzijn van haar advocaat, de wetsdokter en heel wat vertegenwoordigers van het gerecht moet ze daar overdoen hoe ze haar man om het leven bracht. Een veelzeggende witte pop werd alvast de woning binnengebracht, al is het nog maar de vraag in hoeverre Hilde V. zowel fysiek als emotioneel in staat zal zijn om mee te werken met de reconstructie.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.