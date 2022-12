“Lerares zet leerlingen Waals-Brabantse basisschool als straf in hun pyjama en pantoffels buiten bij - 7 graden”

Een leerkracht van de gemeentelijke basisschool in het Waals-Brabantse Ramilies is in opspraak gekomen doordat ze kinderen van het derde en vierde leerjaar tijdens een meerdaagse uitstap ’s avonds bij -7 graden Celsius in hun pyjama buiten had gezet. Dat schrijft L’Avenir.

De leerlingen van het derde en het vierde leerjaar van de basisschool in Ramilies waren afgelopen week drie dagen op uitstap in de buurt van Landenne in de provincie Namen. Toen ze opnieuw naar huis keerden, vertelden verschillenden van hen aan hun ouders dat ze zwaar gestraft waren door een leerkracht. Het zou om twaalf leerlingen gaan waarvan de lerares vond dat ze onhandelbaar waren. Een kind kwam naar verluidt wenend thuis, een ander ziek en verschillende geshockeerd.

“Een lerares zette hen ‘s avonds buiten in -7 graden in pyjama’s en pantoffels! De reden was dat de kinderen praatten tijdens de maaltijd. Zodra een van hen zijn mond opendeed, werd er een kruisje gezet... Het aantal kruisjes kwam overeen met het aantal rondjes dat zij dan moest rennen, buiten, rond het gebouw”, getuigde een ouder bij L’Avenir.

“De leerkracht wachtte tot het einde van de avond, zodat het kouder zou zijn, om deze straffen uit te voeren. Bovendien wilde deze leerkracht de kinderen een deken voor de nacht en een toetje onthouden. Uiteindelijk werden ze alleen van het dessert beroofd”, klonk het nog.

“Verschillende ouders eisen dat de leerkracht wordt verwijderd en niet in de buurt van hun kinderen mag komen. Bovendien is men bang voor represailles binnen de klascontext. We hoorden ook dat de kinderen vrijdag werd gevraagd zich te verontschuldigen voor hun gedrag.”

Enkele ouders hebben beslist om een klacht in te dienen. Anderen wachten voorlopig nog op de reactie van de school.

(sgg)