Bijzondere Congocommissie vindt geen overeenstemming over de aanbevelingen: “Er was een akkoord, maar dat is door anderen opgeblazen”

De bijzondere Congocommissie van de Kamer heeft maandag niet gestemd over het verslag en de aanbevelingen, die de afsluiting moesten vormen voor de werkzaamheden die in de zomer van 2020 gestart waren. Verschillende fracties, waaronder de liberalen, hebben de zitting verlaten. Open VLD en MR weigerden mee te werken aan een wisselmeerderheid over het onderwerp dat de Vivaldi-meerderheid verdeelt.

Na 2,5 jaar werk heeft de Bijzondere Commissie “koloniaal verleden” maandag niet kunnen stemmen over haar aanbevelingen. Excuses voor het koloniale verleden - aanbeveling 69 van de 128 - bleken het struikelblok. De liberale partijen MR en Open VLD vonden dat te verregaand en verlieten de zaal. Beide partijen wilden het houden bij een spijtbetuiging zoals koning Filip in juni bij zijn bezoek aan Congo had uitgesproken. Maar dat kon voor de PS dan weer niet door de beugel.

Commissievoorzitter Wouter De Vriendt reageert bijzonder “teleurgesteld”, maar hij is ook “stomverbaasd en onthutst” over de gang van zaken. Volgens De Vriendt had hij in oktober namelijk al een “akkoord op zak” over de 128 aanbevelingen met de collega’s van de meerderheid. Een akkoord zonder herstelbetalingen, maar wél met “excuses als symbolische herstelmaatregel”. “Op 13 oktober is daarover een akkoord gesloten, maar drie dagen later hebben twee partijen me laten weten dat ze de passage over de excuses niet langer konden steunen”, legt De Vriendt uit.

Volgens De Vriendt is het akkoord opgeblazen omdat “anderen” zich zijn beginnen te bemoeien. De Groen-politicus verwijst dan in de eerste plaats naar partijvoorzitters en bepaalde kabinetten, maar ook naar het koninklijk paleis. Zo zou het paleis een bericht hebben gestuurd naar leden van de commissie dat ging over “excuses, herstelbetalingen en andere gevoelige punten”. Zelf heeft De Vriendt dat bericht niet gekregen.

(Lees verder onder de foto)

Commissievoorzitter Wouter De Vriendt. — © BELGA

De inmenging van andere echelons en “electorale berekeningen” hebben een akkoord volgens De Vriendt onmogelijk gemaakt. Toch is al het werk volgens hem niet voor niets geweest. “Vandaag waren de geesten bij sommigen misschien niet rijp, maar morgen kan dat anders zijn. De tijden veranderen. Ik ben er zeker van dat in de volgende jaren de politiek in België een stap verder zal zetten.”

“99 procent van het werk was gedaan”, meent De Vriendt. “Maar wanneer partijen aan beide zijden van het spectrum echter vasthouden aan onwrikbare standpunten op het punt van de excuses, gooien ze de facto de andere 127 beleidsaanbevelingen en al het geleverde werk overboord. Dat is moeilijk uit te leggen aan al diegenen voor wie deze commissie belangrijk is.”

Geleverde werk niet verloren laten gaan

Meerderheidspartij CD&V betreurt de gang van zaken en doet een oproep om het werk van de commissie alsnog verder te zetten. Volgens CD&V-Kamerlid Jan Briers was zijn partij tot op het laatste ogenblik bereid om tot een consensus te komen over de ‘excuses-aanbeveling’. Maar commissievoorziter De Vriendt heeft er volgens CD&V “voor gekozen om toch eenzijdig - en zonder overeenstemming in de meerderheid - een voorstel van eindrapport op tafel te leggen met een voorstel tot formele excuses aan de Congolose, Burundese en Rwandese volkeren aan te bieden”.

Toch wil CD&V het geleverde werk niet verloren laten gaan: “CD&V roept alle partijen op om het geleverde werk van de afgelopen twee jaar niet zomaar in de prullenmand te gooien, maar het werk verder te zetten in de volgende weken”, aldus Jan Briers.

De Vriendt reageert wat gelaten op die oproep uit CD&V-hoek. “Op dit moment sluit ik niets uit. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen en wil dat altijd blijven doen als er perspectief is om tot resultaat te komen. Maar na vele weken en maanden intensief werken is dat er niet”, aldus De Vriendt.

Jan Briers van CD&V. — © BELGA

Herstelbetalingen

Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang wijzen erop dat de Bijzondere Congocommissie zonder conclusies eindigt wegens “onoverbrugbare verschillen binnen Vivaldi over de passage rond de excuses en mogelijkheid tot herstelbetalingen”. Dat er geen stemming mogelijk was over aanbevelingsrapport Congocommissie komt omdat zowel MR als Open VLD volgens Vlaams Belang “tot het inzicht kwamen dat excuses voor het koloniale verleden de deur naar herstelbetalingen openzetten en opstapten”.

“Dit is een totale afgang voor Vivaldi in het algemeen en voor commissievoorzitter Wouter De Vriendt (Groen) in het bijzonder”, zeggen Kamerleden Annick Ponthier en Kurt Ravyts. “Het Vlaams Belang heeft zich van in het begin gekant tegen excuses. De liberalen zijn veel te laat tot het inzicht gekomen dat de Congocommissie niets meer is dan een links vehikel om zelfhaat, schuld en boete over de Vlaming af te roepen.”

Voor het Vlaams Belang was het van bij het begin duidelijk dat de bedoeling van de bijzondere commissie lag bij “herstelbetalingen en het aanpraten van een schuldcomplex”. “Het kolonialisme was een project waarmee de Belgische elites en het Koningshuis zich hebben verrijkt”, zegt Ponthier. “Voor schuld en boete moet men dus niet naar de Vlaamse en Waalse belastingbetaler of burger kijken. In een tijd van energie- en koopkrachtcrisis is het uit den boze om zuurverdiend belastinggeld naar corrupte Afrikaanse regimes op te sturen.”

Annick Ponthier van Vlaams Belang. — © BELGA

N-VA-Kamerlid Tomas Roggeman reageerde opgelucht dat Open VLD en MR de zaal verlieten omdat hun collega’s van de meerderheid vast bleven houden aan formele excuses. “De linkse partijen toonden hun ware gelaat vandaag, witte schuld was voor hun altijd de kern van de zaak. Goed dat we daaraan ontsnapt zijn”, zei hij.

Voor N-VA werd het al snel duidelijk dat de commissie “irrelevant werd met de excuses van de koning en de regering die zelf al stappen ondernam in de teruggave van koloniale kunst”. “De groen-linkse partijen wensten de commissie daarom meer te gebruiken om hun eigen hedendaagse politieke agenda door te duwen. Dat duwde de liberalen, die zich al langer ongemakkelijk voelden met het hele gebeuren, alleen verder weg”, luidt het in een mededeling.

Dat het niet tot een stemming over de aanbevelingen kwam is volgens N-VA “het gevolg van onoverbrugbare verschillen binnen Vivaldi over de passage rond de excuses en mogelijkheid tot herstelbetalingen. Een blamage voor de voorzitter en een zoveelste breuk binnen de meerderheid.”