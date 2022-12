Hein Vanhaezebrouck staat met AA Gent voor verraderlijke bekermatch: “Hadden ze gekund, hadden we de dag voor de WK-finale al opnieuw gevoetbald”

Amper twee dagen na de onvergetelijke WK-triomf van Argentinië rolt in België alweer de bal. AA Gent ontvangt dinsdagavond Cercle Brugge in de 1/8ste finales van de Croky Cup. Een affiche waarvoor Hein Vanhaezebrouck op zijn hoede is: “Je kunt niets rechtzetten omdat er slechts één match is. Of het dan tegen Cercle of Club Brugge of Deinze is, elke ploeg is gevaarlijk.”

“We zijn de stage goed doorgekomen”, keek de Gentse coach nog even terug op de stage in het Spaanse Oliva. “Ik denk dat we een goede stage hebben afgewerkt. We hebben de jongens die thuis zijn gebleven, ook goed teruggevonden. Lemajic ging vandaag ook voor het eerst op het veld. Hij onderging ongeveer dezelfde ingreep als Gianni Bruno, dus dat kan snel gaan. Op uitzondering van Tissoudali en de geschorste Kums kunnen we tegen Cercle Brugge op iedereen rekenen.”

In de heenronde van de Jupiler Pro League leed AA Gent een 3-4-thuisnederlaag tegen de Vereniging uit Brugge: “Elke loting is verraderlijk in deze bekercompetitie”, weigert Vanhaezebrouck evenwel al te lang stil te staan bij de naam van de tegenstander. “Je kunt niets rechtzetten omdat er slechts één match is. Of het dan tegen Cercle of Club Brugge of Deinze is, elke ploeg is gevaarlijk.”

“Je hebt dan wel een thuisvoordeel maar in de competitie hebben we hier ook verloren. Dat moet een waarschuwing zijn. Ik hoop dat onze fans in groten getale aanwezig zullen zijn. We hebben vorig jaar een mooi verhaal beleefd. Toen waren er in Brussel plaatsen te kort voor onze supporters. Je geraakt daar wel niet zonder die andere stappen te zetten. Dat begint ook met deze ronde. Hopelijk zien onze fans dat in en stuwen ze ons vooruit naar de volgende ronde”, probeerde Vanhaezebrouck alvast zijn achterban te mobiliseren voor dit bekerduel.

Na een bijzonder drukke periode genoten de Buffalo’s van een korte vakantie. Een welgekomen rustperiode, vertelt Vanhaezebrouck: “Je weet dat die break er zit aan te komen, dus dan moet je er niet te veel tijd en uitleg aan geven. Je probeert goed te eindigen en er gebruik van te maken om goed te starten. Wij zaten in een goede flow of zij zaten in de problemen. Dat is nu niet plots helemaal anders, hè.”

“Vooruitzien? Dat doen sommige mensen, anderen niet”

“We moeten vooral zorgen dat we meteen goed mee zijn”, zet Vanhaezebrouck zijn team meteen op scherp. “Die break was natuurlijk ingecalculeerd. De jongens kregen trouwens wat meer verlof dan gewoonlijk omdat je normaal rond Nieuwjaar maar een week kunt geven. Nu kregen ze twee weken vrij. Ook omdat we tot juni moeten doorgaan. Wij beginnen er nu alweer aan, hadden ze in België gekund, hadden we al de dag voor de WK-finale opnieuw gevoetbald.”

Ondertussen kijkt Vanhaezebrouck al vooruit en heeft hij het zelfs al over volgend seizoen: “Het is nu ook wel iets anders werken omdat je zo lang moet spelen. Je moet wellicht ook snel weer aan de slag. We werken nu twee matchen af en dan krijgen we een minibreak. Dat hebben we ook al meegemaakt met interlandbreaks. Ik zie dan ook niet meteen grote problemen. Ik weet wel niet wanneer we volgend jaar zullen starten. Dat kan een flink probleem worden. We zullen spelen tot wanneer we anders herbeginnen. Dan is er misschien slechts ruimte voor één week verlof. Dat is inderdaad ver vooruitzien. Dat doen sommige mensen wel, andere niet. (lacht) We zijn benieuwd.”