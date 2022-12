WK-finale zorgt voor hoge kijkcijfers

De spetterende WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk (3-3 en 4-2 na strafschoppen), zondag vanaf 16 uur in Qatar, is op VRT door gemiddeld 1.603.564 tv-kijkers gevolgd. Dat komt neer op 80,7 procent marktaandeel. Dat meldt de VRT.

Nooit eerder keken meer mensen op hetzelfde moment naar de ontknoping van een WK. Gisteren waren er op het piekmoment 2.077.344 kijkers, tweette de openbare omroep. De RTBF registreerde gemiddeld 896.000 tv-kijkers met een piek van 1,27 miljoen kijkers.

In Frankrijk tekende TF1 met gemiddeld 24,08 miljoen tv-kijkers (81 procent marktaandeel) een nieuw Frans kijkrecord op. Op het hoogtepunt, toen Frankrijk de strafschoppenreeks finaal verloor, zaten 29,39 miljoen kijkers voor de buis. Het vorige Franse record gaat terug naar de halve finale van het WK 2006 tussen Frankrijk en Portugal met 22,2 miljoen kijkers.

In Duitsland volgden 13,86 miljoen tv-kijkers op ARD de nagelbijter in Qatar. In Nederland zagen ruim 4,4 miljoen tv-kijkers Argentinië wereldkampioen worden. Dat is een hoger cijfer dan de finale eindstrijd in 2018, toen 3 miljoen mensen zagen dat Frankrijk met 4-2 van Kroatië won.