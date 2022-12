Julien De Sart stilaan weer de oude na moeilijke periode: “Soms vroeg ik me af hoe ik in godsnaam zou kunnen spelen”

Hij oogt weer topfit en voelt zich ook uitstekend in zijn vel. Julien De Sart maakte de voorbije maanden kennis met een minder aangenaam deel van het voetballersbestaan. Een aanslepende revalidatie en twee operaties later klinkt de 27-jarige middenvelder bevrijd. “Die stage was voor mij uiteraard heel belangrijk om na al die maanden vol blessureleed opnieuw een goede conditionele basis te leggen. Het was wel zwaar.”

“De stage in Spanje verliep goed”, aldus een stralende Julien De Sart. Het blessureleed dat hem ruim zeven maanden parten speelde, lijkt dan helemaal van de baan. “Die stage was voor mij uiteraard heel belangrijk om na al die maanden vol blessureleed opnieuw een goede conditionele basis te leggen. Het was wel zwaar. Nu voel ik me stilaan 100 procent. Ik denk wel dat ik klaar ben om tegen Cercle Brugge te starten en zit al dicht bij mijn beste niveau.”

Ook Hein Vanhaezebrouck klinkt alvast zeer enthousiast over de terugkeer van zijn favoriete regulator op het middenveld, die hij zelfs samen met Tarik Tissoudali vernoemt als het over sterkhouders van het vorige seizoen gaat. Toch houdt de Gentse coach nog een slag om de arm. “Als je een tijd uit bent geweest, duurt het soms even tot je weer je beste niveau haalt. Sommige dagen gaat het nog wat moeilijk, maar dat betert enkel maar door minuten te sprokkelen. Ik ga daarom ook niet op de feiten vooruitlopen.”

De Sart dacht na een eerste operatie – kort na de competitie – al verlost te zijn van een aanslepende pubalgie. “We dachten dat die operatie aan de buikspieren zou volstaan, maar helaas bleken de adductoren het grootste probleem. Ik speelde vorig seizoen al met pijn. Het begon in september en heb toen ook vaak een inspuiting gekregen. Soms vroeg ik me tijdens de opwarming af hoe ik in godsnaam zou kunnen spelen. Dat was niet makkelijk.”

Uiteindelijk bleek een tweede ingreep noodzakelijk. “Dat was niet makkelijk”, zucht de aimabele Luikenaar. “Ik denk dat ik thuis toen niet altijd de aangenaamste persoon was. Voetbal zit me nu eenmaal in het bloed. Gelukkig had ik mijn zoon en vrouw, die altijd heel positief is. Dat heeft me zeker geholpen tijdens die lastige weken.”

“De moeilijkste momenten kwamen toch bij die tweede operatie. Zeker omdat ik na afloop nog niet meteen pijnvrij was. Nu voel ik me bevrijd, hoewel ik soms nog wat pijn ervaar”, aldus De Sart, die na de partij op Union even voor een nieuwe zware blessure vreesde. “Het was eigenlijk slechts mijn litteken dat een beetje gescheurd was en uiteindelijk bleek dat dus mee te vallen. Daardoor kon ik na een weekje alweer trainen.”

Nog harder werken

Een aanwijsbare reden voor die blessure blijft echter uit. “Ik heb in Kortrijk ook al wat last gehad. Dus het was niet helemaal nieuw. Nu moet ik me gewoon wat meer opwarmen. Ik ben er 27, dan ken je je lichaam wel. Het was ook de eerste keer dat ik zo lang geblesseerd was, op mijn leeftijd was dat toch even wennen. Ik moet nu gewoon luisteren naar mijn lichaam. Normaal gezien zal het ook beter gaan als het wat warmer wordt.”

“Een transfer naar Spanje dan maar? (lacht) Ik voel me ook prima in België”, grinnikt De Sart die zo snel mogelijk opnieuw zijn basisplaats wil veroveren. Toch verwacht hij geen voorkeursbehandeling. “Vorig seizoen is gedaan, hè. Je moet jezelf opnieuw bewijzen. Ik wil mijn speelminuten sprokkelen en belangrijk zijn voor het team. Ik wil dat iedereen op mij kan rekenen.”

Dat doen ze ook bij de Buffalo’s. Hein Vanhaezebrouck noemt De Sart niet voor niets een van de key players van zijn team. “Als de coach het zegt. (lacht) Ik voelde me vorig jaar wel goed natuurlijk en speelde alle belangrijke matchen. Nu is het echter een nieuw seizoen en je weet dat het snel gaat. In alle richtingen. Die uitspraak geeft me wel vertrouwen, maar ik besef dat ik nog harder zal moeten werken, want de verwachtingen liggen nog hoger.”