Hoe komt het dat er zondag niet eerder gewaarschuwd werd voor spekgladde wegen? En werd er wel op tijd gestrooid?

De aanvriezende regen heeft zondagavond zeker honderd verkeersongevallen veroorzaakt. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen. Maar ook in de rest van het land begon de plotse regen direct aan te vriezen zodat wegen en voetpaden echte ijspistes werden. Met veel blikschade en gebroken botten tot gevolg.

LEES OOK. Minister-president Jan Jambon glijdt uit en loopt breuk op

Weerman David Dehenauw van het KMI begrijpt wel dat mensen zich vragen stellen. “Als je een code oranje afkondigt, moet dat terecht zijn. Anders gaan mensen de volgende keer denken dat we weer paniekvoetbal spelen. We wisten dat er regen op komst was. Maar de meeste weercomputers gaven vanaf het moment dat het ging regenen positieve luchttemperaturen. Dan weten we dat de warmte van de lucht ervoor zorgt dat er geen of nauwelijks ijzelvorming is. Enkel de Duitse weermodellen bleven waarschuwen voor ijzelvorming.”

Omdat de luchttemperatuur na de middag toch negatief bleef, heeft het KMI dan om 15.30 uur beslist om toch van een code geel over te gaan naar een code oranje voor West-Vlaanderen. Rond 17 uur werd dat uitgebreid naar Oost-Vlaanderen en Henegouwen en rond 18.30 uur naar heel Vlaanderen. Maar dan was het kwaad in feite al geschied.

LEES OOK. Spekgladde wegen. Hulpdiensten overstelpt met noodoproepen door spekgladde wegen in West-Vlaanderen, medisch interventieplan afgekondigd

De regen, die veel feller was dan voorspeld, viel op de bevroren ondergrond en zorgde voor ijspistes.

Dweilen met de kraan open

“Maar nog eens: op basis van de informatie die we hadden van de verschillende weermodellen ging het regenen, maar daarbij was er weinig risico op ijzelvorming omdat de luchttemperatuur snel positief zou worden. Dat is dus helaas niet het geval geweest. Dat konden we niet voorspellen”, zegt Dehenauw.

Velen vragen zich ook af of het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dan niet sneller moest beginnen te strooien?

“We hebben zo veel mogelijk gestrooid, zelfs nog voor het begon te regenen zijn onze strooiploegen uitgereden. Maar als het regent en vriest, spoelt dat strooizout gewoon weg. Dat is dweilen met de kraan open”, zegt Katrien Kiekens van Wegen en Verkeer.

Over het grote aantal ongevallen zegt Kiekens nog dat “als het sneeuwt, weggebruikers voorzichtiger rijden omdat ze weten dat het glad kan zijn. Nu was het gewoon regen. Mogelijk waren veel bestuurders toch onvoldoende gewaarschuwd of hielden ze onvoldoende rekening met de waarschuwingen voor ijzelvorming”.