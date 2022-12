Argentinië werd zondagavond na een van de meest spectaculaire finales aller tijden wereldkampioen. Het klopte Frankrijk na strafschoppen. Ex-Beerschotcoach Hernan Losada was erbij in Qatar. “Het heeft me flink wat geld gekost, maar ik had het gevoel dat ik anders een historische avond zou missen”, zegt de Antwerpse Argentijn vanuit Doha.