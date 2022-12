Argentijnse doelman Emiliano Martinez verklaart obscene viering (maar was niet aan proefstuk toe): “Arrogantie werkt niet bij mij”

Drie beelden gingen na de WK-finale de wereld rond. Lionel Messi met de wereldbeker – uiteraard. Een diep ontgoochelde Kylian Mbappé – eveneens logisch. En minder verwacht: Emiliano Martinez en zijn obscene gebaar.

De Argentijnse goalie kreeg na de WK-finale de trofee voor beste keeper van het toernooi en vond er niets beters op dan die prijs voor de ogen van de hele wereld te vieren door de trofee als geslachtsdeel uit te beelden. “Ik deed dat omdat de Fransen mij uitjouwden tijdens de wedstrijd. Arrogantie pakt niet bij mij”, gaf hij achteraf als verklaring voor zijn viering.

Kopie van Copa America

Martinez was echter niet aan zijn proefstuk toe, want ook na de eindzege in de Copa America vorig jaar deed hij met de trofee in zijn handen een gelijkaardig obsceen gebaar. En ook tijdens de festiviteiten in de kleedkamer na de WK-finale toonde de Argentijnse doelman zich van zijn meest onsportieve kant door de draak te steken met Mbappé en een minuut stilte te vragen voor de Franse aanvaller.

Ook bij de Copa America vierde Martinez op geheel eigen wijze. — © Getty Images

Nochtans was hij even voordien zelf een ontgoochelde Mbappé gaan troosten. Maar dat Martinez geen doetje is, mag dus wel duidelijk zijn. Niet naast het veld en ook niet erop. Dat bleek ook al tijdens de strafschoppenreeks in de WK-finale. Eerste hield hij in het slot van de verlenging Kolo Muani van de winning goal met een wereldsave. Daarna stopte hij een penalty van Coman en kroop hij met zijn psychologische spelletjes zo in het hoofd van Tchouaméni dat die naast mikte. Toen de jonge Fransman de bal vroeg, gooide Martinez het leer ostentatief weg om hem uit zijn concentratie te halen. Met succes dus, waarna Martinez uitpakte met een dansje.

© AFP

Een beproefd recept dat hij eerder al toepaste in de kwartfinale tegen Nederland. Ook toen ging hij de spelers van Oranje geregeld jennen en ontpopte hij zich tot held van de strafschoppenreeks met twee gestopte penalty’s. Virgil van Dijk en Steven Berghuis beten hun tanden stuk op de Argentijnse goalie.

Atypisch parcours

Dat alles leverde hem zondag dus de trofee van beste keeper van het WK op. Niettemin straf, want Martinez brak eigenlijk pas door in 2020, op z’n 28ste. Bijna tien jaar lang leende Arsenal hem uit aan clubs als Rotherham, Sheffield, Wolverhampton en Reading. Pas toen de huidige doelman van Aston Villa in 2020 even de geblesseerde Bernd Leno verving bij Arsenal en dat met verve deed, kwam er schot in de zaak. Het leverde hem een transfer naar Aston Villa op, waar hij op zijn 28ste eindelijk eerste doelman werd en in juni 2021 riep Lionel Scaloni hem voor het eerst op voor de nationale ploeg. Zeven doelmannen had Scaloni geprobeerd in zijn eerste 49 matchen als bondscoach van Argentinië. Tot hij met Martinez eindelijk zijn nummer 1 vond.