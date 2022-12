Bedrijf achter ‘Fortnite’ betaalt 520 miljoen dollar om jonge gamers beter te beschermen

Volgens FTC zou het bedrijf gebruikgemaakt hebben van zogenaamde “dark patterns”, dat zijn truken in het design van het spel, om klanten onbewust aankopen te laten doen.

De boete werd opgedeeld in schending van de privacy (275 miljoen dollar) en het hanteren van “dark patterns” (245 miljoen dollar). Voor dat laatste gaat het om de hoogste boete ooit voor een videogame in de VS.