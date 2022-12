Faïz Selemani nog steeds ontgoocheld over afgesprongen deal met Genk: “Ik wou er echt naartoe gaan”

We zijn bijna toe aan de tweede transferperiode van het seizoen. Januari staat voor de deur, wat betekent dat enkele spelers andere oorden zullen opzoeken. Deze zomer had Faïz Selemani (29) zijn felbegeerde transfer – tot tweemaal toe – bijna beet. “Ik moest me weer concentreren en focussen op KV Kortrijk.”

Een nieuwe spits, linksachter en defensieve middenvelder: het verlanglijstje van T1 Bernd Storck bij KV Kortrijk. Op uitgaand vlak kunnen er ook zaakjes gedaan worden. Lamkel Zé, Radovanovic, De Bruyn en Benchaib mogen weg. Voor Ilic en Selemani zal er, net als deze zomer, flinke interesse zijn. “Januari is pas over een aantal dagen”, vertelt een lachende Faïz Selemani. “Als er een goed bod binnenkomt, dan zullen we dat rustig en met de nodige aandacht bekijken. Voorlopig ben ik een speler van KV Kortrijk en wil ik iedere wedstrijd winnen die we nog moeten spelen. Ik ben hier nog steeds gelukkig. De nieuwe coach heeft me nog niet expliciet gezegd dat ik absoluut moet blijven.”

Afgesprongen transfers

Begin juli ging Genk bijna aan de haal met Selemani. Het scheelde geen haar of de Comorees maakte deel uit van het team dat nu bovenin het klassement staat. Hij vond het contractvoorstel van de Limburgers echter te laag. Het contrast is groot, want momenteel staat hij voorlaatste met KV Kortrijk. “Ik ben nog steeds ontgoocheld dat die transfer niet doorging. Ik wou echt naar Genk gaan. Zulke zaken gebeuren nu eenmaal in het voetbal en daar moet ik vrede mee hebben. Op het einde van de transferperiode kon ik nog naar het Egyptische Al Ahly. Ook die deal sprong pas op het einde af. Mijn komst was plots geen opportuniteit meer voor hen, maar dat vind ik nu ook niet zo jammer. Dat de deal met Genk afsprong, is een ander verhaal.”

Met de komst van Storck hoopt KV Kortrijk een remonte in te zetten. De spelers zijn toe aan hun derde coach in amper zes maanden tijd. “Onze nieuwe T1 vraagt veel van ons”, zegt Selemani. “Het is een aanpassing voor de spelersgroep. Hij is zeer strikt, serieus en verwacht veel discipline van zijn kern. Ik snap dat ook, want hij wil gewoon goede resultaten behalen. Als je hem vergelijkt met zijn voorgangers, dan denk ik dat Storck meer werk verwacht van zijn defensie en aanval. Ook speelt hij een ander systeem dan Custovic of Belhocine. Ik hoop dat zijn aanpak aanslaat en dat het team er beter van wordt.”

Bekerduel met OH Leuven

KV Kortrijk gaat vanavond op bezoek bij OH Leuven in de Croky Cup. KVK schakelde een ronde eerder RWDM uit, OH Leuven veegde de vloer aan met Francs Borains. “Het is lang geleden dat we nog eens een wedstrijd gespeeld hebben, maar ik ben 100 procent klaar voor de wedstrijd van vanavond”, aldus de Comorese balvirtuoos. “Voor mij is de competitie niet belangrijker dan de beker. Samen met de ploeg wil ik een mooi bekeravontuur schrijven. De laatste weken hebben we erg goed getraind. Nu moeten we dat vertalen naar goed spel in wedstrijden die er echt toe doen. Of KV Kortrijk de beste Selemani nodig heeft om in eerste klasse te blijven? Dat denk ik niet. Deze ploeg heeft iedere speler nodig, want dan pas zullen we het goed doen in het tweede deel van de competitie.”