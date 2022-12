Juventus verlengt contract van Engels toptalent Samuel Iling-Junior

© Action Images via Reuters

Iling-Junior vierde zijn debuut bij de hoofdmacht op 21 oktober tijdens de competitiewedstrijd tegen Empoli. Hij geldt als een van de grootste talenten bij de Italiaanse recordkampioen. Zo maakte de jonge Engelsman indruk tijdens invalbeurten in de Champions League tegen Benfica (4-3 nederlaag) en in de competitie tegen Lecce (0-1 zege). In beide wedstrijden leverde hij een assist af.

Iling-Junior genoot het grootste deel van zijn jeugdopleiding bij Chelsea, maar verhuisde in 2020 naar Juventus. Daar speelde hij sinds dit jaar bij de belofteploeg. Hij komt ook uit voor de Engelse U20.

Juventus is momenteel derde in de Serie A. Het hervat de competitie na de WK-break op 4 januari tegen het Cremonese van Cyriel Dessers.