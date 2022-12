Met een volledig fitte kern en boordevol vertrouwen: Union is klaar voor de tweede seizoenshelft

Aanwinst Casper Terho is pas vanaf 1 januari speelgerechtigd. Hij kan dus ten vroegste debuteren in de competitiematch tegen Anderlecht. — © BELGA

Van het WK naar de Croky Cup: amper twee dagen nadat Lionel Messi de wereldbeker in de lucht mocht steken, trappen tien Belgische clubs hun 1/8ste finale van de Croky Cup op gang. Union is een van die ploegen: de Brusselaars ontvangen vanavond Oostende in hun zoektocht naar revanche voor de teleurstellende bekercampagne van vorig seizoen.

De sfeer zit goed bij Union: met een knappe overwinning op Standard doken de Brusselaars met het perfecte gevoel de winterbreak in. Twee weken vakantie en een stage in het zonnige Marbella later is het weer tijd voor het echte werk: deel twee van het ‘seizoen van de bevestiging’ begint met een bekermatch in eigen huis tegen KV Oostende. Gevolgd door een competitiematch tegen diezelfde Kustboys.

Het vertrouwen om ook van de tweede seizoenshelft een succes te maken is er alleszins. Union kampeert momenteel op de tweede plek in de Jupiler Pro League en ook Europees deden de Brusselaars het fantastisch door hun Europa League-poule te winnen. Ook op stage bleven ze in de winning mood: Union oefende tegen de Franse eersteklasser Angers en won met 3-2 na doelpunten van Eckert, François en Nieuwkoop.

Haalbare kaart

Met Oostende krijgt Union alleszins meteen een haalbare kaart voorgeschoteld in de Croky Cup, zeker als we naar de onderlinge confrontaties kijken. In oktober won Union nog met 1-6 van de Kustboys, vorig jaar ging het er zelfs met 1-7 winnen. Al zal er van onderschatting geen sprake zijn, want als iemand zijn ploeg steeds kan motiveren, is het Karel Geraerts wel. En de 40-jarige Limburger weet maar al te goed dat bekervoetbal de kortste weg naar Europa is. Het is de ambitie van hem en heel de spelersgroep om ook volgend jaar in een Europese groepsfase aan de bak te kunnen, dus de Croky Cup kan maar beter serieus genomen worden.

Eén Union-speler moet wel zeker vanuit de tribune toekijken: de 19-jarige Casper Terho. De Finse vleugelspeler werd in september al aangekondigd als nieuwste aanwinst, maar hij is pas speelgerechtigd vanaf 1 januari. De jeugdinternational die overkwam van Helsinki ging wel al mee op stage en speelde er ook al mee in de oefenwedstrijd tegen Angers, al kan hij dus ten vroegste in de competitiewedstrijd tegen Anderlecht op 8 januari zijn officiële debuut maken voor de vicekampioen.

Voor de rest kan coach Karel Geraerts voor het eerst dit seizoen een beroep doen op een volledig fitte kern: de Japanner Koki Machida, die vorig seizoen in de driemansverdediging een prima indruk naliet maar dit seizoen nog geen minuut speelde door een heupblessure, is eindelijk speelklaar en kan de concurrentie aangaan met Siebe Van der Heyden. Luxe.

Revanche voor vorig jaar

Eén ding is zeker: Union wil dit seizoen een betere bekercampagne afwerken dan vorig seizoen. Toen sneuvelden de Brusselaars meteen in de 1/8ste finales op het veld van KV Mechelen, al stelde Felice Mazzu toen wel een B-ploeg op. De kans dat Geraerts dit ook doet, is erg klein. Iedereen kan opnieuw wat matchritme gebruiken, want het is intussen al 36 dagen geleden dat Union nog een officiële wedstrijd afwerkte.