Voor één keer scharen de Britten zich wel achter Meghan Markle na column van Jeremy Clarkson

Jeremy Clarkson (62) heeft zich verontschuldigd voor een column waarin hij schreef dat hij Meghan Markle in iedere cel haatte en ervan droomt dat ze naakt door de straten moet lopen terwijl het volk uitwerpselen naar haar gooit. “Ik zal in de toekomst voorzichtiger zijn.” Al lijken de Britten zijn excuses too little, too late - veel te zwak en te laat - te vinden.

De dochter van Jeremy Clarkson, presentator van Top Gear-opvolger Grand Tour, distantieerde zich dit weekend al openlijk van de woorden van haar vader. De Britse mediaregulator maakte maandag bekend dat al meer dan 6.000 klachten binnenliepen naar aanleiding van de column. Zelfs premier Sunak moeide zich met de tekst die vrijdag in de tabloid The Sun verscheen, daags nadat het tweede deel van de documentaire over Harry en Meghan online kwam.

“Ik denk dat taal belangrijk is voor iedereen in het openbare leven.” Daarmee maakte de premier duidelijk dat hij de column van Clarkson , waarin hij tekeerging tegen Markle, zeker niet pikte, ook al weet iedereen in de wereld dat het de stijl is van de bekende presentator om grof te zijn. Waarop Sunak meteen probeerde duidelijk te maken dat Groot-Brittannië ondanks de woorden van Clarkson zeker geen racistisch land is.

De afgelopen dagen voelde Jeremy Clarkson dus langs alle kanten de druk stijgen om zich publiekelijk te excuseren voor zijn woorden die de mensen als racistisch en bijzonder schofferend voor Meghan Markle hebben ervaren. In zijn originele stuk schreef Clarkson dat hij de haat voor de 41-jarige Meghan in iedere cel voelde en dat het een ander soort haat was dan het soort dat hij voelt voor de eerste minister van Schotland, Nicola Sturgeon en seriemoordenaar Rose West. “‘s Nachts kan ik niet slapen en terwijl ik daar knarsetandend lig, droom ik van de dag waarop ze (Meghan Markle, nvdr.) naakt door de straten van elke stad in Groot-Brittannië moet paraderen terwijl de menigte ‘Schaam je!’ roept en uitwerpselen naar haar gooit.”

Uiteindelijk gaf hij ook toe aan de druk. “Oh dear, dat had ik niet verwacht”, schreef hij maandag op zijn Twitteraccount. “In de column die ik over Meghan schreef, maakte ik een onhandige verwijzing naar een scène uit Game of thrones.” De scène waarnaar de 62-jarige Clarkson verwees, is die waarin koningin Cersei Lannister gedwongen werd om volledig naakt door de straten van King’s Landing te lopen om berouw te tonen voor haar zonden. “De passage is bij heel veel mensen slecht gevallen. Ik ben geschokt dat ik zoveel pijn heb veroorzaakt en ik zal in de toekomst voorzichtiger zijn.”

Veel Britten vinden zijn excuses echter veel te zwak. Een Twitteraar merkte op dat hij geen sorry zegt maar louter zijn eigen hachje probeert te redden. Een andere omschreef zijn excuses als de meest pathetische uit de hele geschiedenis. Meghan Markle heeft tot nu nog niet gereageerd op de column. Al zal het haar en haar man Harry deugd doen dat vele Britten zich aan haar zijde scharen.

