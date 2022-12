Marouane Fellaini scoort twee keer in 8-0-zege met zijn Chinese club Shandong Thaishan

In de Chinese Super League boekten Marouane Fellaini en landskampioen Shandong Taishan op de 31e speeldag een monsterzege tegen Shenzhen, het nummer veertien in de stand. De voormalige Rode Duivel won met 8-0 en nam het eerste en derde doelpunt voor zijn rekening. Hij speelde de volledige wedstrijd en lukte ook nog een assist.

Door de zege blijven Fellaini en co. op koers om hun titel te verlengen. Met 72 punten staan ze op de tweede plaats, dat zijn evenveel punten als leider Wuhan Three Towns. In de topper op de vorige speeldag wisten Fellaini en zijn ploegmaats hun grote rivaal te kloppen.

In de United Arab Emirates League haalde Jason Denayer het met Al-Ahli Dubai op de elfde speeldag met 1-2 van nummer drie Al Wasl. De ploeg van Denayer kwam na amper vijf minuten spelen op achterstand, maar zette de scheve situatie nog voor halverwege de eerste periode recht. Denayer werd niet van het veld gehaald.

Al-Ahli staat met 25 punten voorlopig alleen aan kop van het klassement. Nummer twee Al Wahda telt drie punten minder, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld.