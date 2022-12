Maasmechelen

Het personeel van basisschool De Knappe Ontdekker in het Limburgse Eisden Dorp wil vanaf dinsdag geen les meer geven. Ze zijn niet te spreken over de plannen van Scholengemeenschap 14. “Omwille van ons eigen welbevinden, maar ook dat van de kinderen en de ouders willen we de afspraken behouden die begin dit schooljaar zijn gemaakt.”