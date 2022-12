Uiteraard vieren we feest de komende twee weekends. Vorig jaar was er nog wat corona-aarzeling. Nu is het weer met piepers en knuffels in plaats van zelftests. En volle tafels. Maar de nieuwe (energie)crisis bepaalt wat er op tafel komt. Minder kreeft, meer gourmet. Minder champagne, meer prosecco. “De mensen willen feesten, maar ze shoppen ontzettend prijsbewust”, zeggen ze bij Delhaize.