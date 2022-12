Canada neemt tegoeden van Russische oligarch Abramovitch in beslag

De Canadese regering heeft maandag aangekondigd het proces op te starten om de tegoeden van een bedrijf dat aan de Russische oligarch Roman Abramovitch behoort, ter waarde van 26 miljoen dollar, in beslag te nemen. De inbeslagname kadert in de sancties tegen Rusland en zijn onderdanen na de aanval in Oekraïne.

Meerdere westerse landen hebben reeds jachten in beslag genomen en gelden van oligarchen bevroren met als doel druk te zetten op de Russische president Vladimir Poetin en zijn entourage. Het is de eerste keer dat Canada zulke maatregelen neemt, zo laat de overheid in een perscommuniqué weten.

Minister van Binnenlandse Zaken Mélanie Joly zal haar vraag tot definitieve inbeslagname indienen bij de rechtbank. Het gaat om de tegoeden van Granite Capital Holdings, die eigendom is van de Russische miljardair. Als de rechtbank ingaat op het verzoek tot inbeslagname wordt het geconfisqueerde bedrag integraal ingezet voor de heropbouw van Oekraïne.

“De oligarchen van Poetin zijn medeplichtig aan de illegale en barbaarse inval van Rusland in Oekraïne”, verklaarde vicepremier Chrystia Freeland. “Canada wordt geen toevluchtsoord voor hun goederen die onrechtmatig verkregen werden en de aankondiging vandaag toont onze vastberadenheid om ervoor te zorgen dat de Russische elite de prijs betaalt voor de steun die ze aan het brutale regime van Poetin geeft.”

Canada is het tweede land, na het Verenigd Koninkrijk, dat Abramovitch bestraft. De Rus is de voormalige eigenaar van de Engelse voetbalclub Chelsea. Ook de Europese Unie kondigde al sancties aan tegen Abramovitch.

Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne eind februari voerde Canada reeds sancties in tegen meer dan 1.500 Russische onderdanen of bedrijven in Rusland, Oekraïne of Wit-Rusland.