Capitoolcommissie vraagt om Trump voor vier aanklachten te vervolgen

Voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump moet voor vier aanklachten vervolgd worden door het ministerie van Justitie. Dat zegt de onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool unaniem. De uiteindelijke beslissing om hem te vervolgen ligt bij de minister van Justitie. Toch is de conclusie van het rapport al een primeur op zich in de Amerikaanse geschiedenis en een serieuze kaakslag voor Trump.

‘Obstructie van de werking van het Congres’, ‘samenzweren om de staat te misleiden’, ‘samenzweren met leugens’ en ‘het veroorzaken, assisteren, helpen of bevorderen van een opstand’. Dat zijn de aanklachten waarvoor de Capitoolcommissie Trump wil doorverwijzen naar de strafrechter.

“Ons systeem is geen rechtssysteem waar de voetsoldaten naar de gevangenis gaan en de leiders een vrijbrief krijgen”, zei Jamie Raskin, een democraat uit Maryland.

De vraag van de onderzoekscommissie betekent voor alle duidelijkheid nog niet dat er officiële strafrechtelijke aanklachten worden ingediend, aangezien het aan het ministerie van Justitie is om individuen aan te klagen. Het is een aanbeveling die de commissie heeft gedaan.

Justitie wil voorlopig geen commentaar geven en beslist pas later.

Maar het is nu al een serieuze kaakslag voor Trump, ook al heeft hij altijd volgehouden dat hij het onderzoek niet ernstig nam en noemde hij het een ‘heksenjacht’.

Jamie Raskin — © Reuters

Democratie beschadigd

De leden van de commissie, zeven Democraten en twee Republikeinen, begonnen om 13 uur lokale tijd (18 uur Belgische tijd) met het voorstellen van de conclusies van hun maandenlange onderzoek naar wat er op 6 januari 2021 gebeurde. Een duizendtal mensen werd gehoord, een berg aan documenten werd doorgenomen en onderzocht en er waren verschillende zeer gemediatiseerde openbare zittingen. Het resultaat werd gebundeld in een eindverslag.

“Een stem uitbrengen in de Verenigde Staten is een daad van geloof en hoop. Dat geloof in ons systeem is een fundament van de Amerikaanse democratie. Als het vertrouwen beschadigd is, is de hele democratie beschadigd. Donald Trump heeft dat vertrouwen beschadigd. Hij verloor de verkiezingen in 2020 en wist het, maar heeft toch geprobeerd om aan de macht te blijven”, staat er zwart op wit.

Zoe Lofgren, een Democraat uit Californië, gaf overzicht van het onderzoek. “Zijn leugens waren geen opwelling op een verkiezingsavond. Het was een bewuste poging om een vredevolle overdracht van de macht te boycotten”, zegt ze.

“Trump heeft met opzet valse beschuldigingen van fraude verspreid in een poging de presidentsverkiezingen ongeldig te laten verklaren. Voor zijn beweringen over gestolen verkiezingen zijn ook helemaal geen bewijzen. Hij wist dat zelf, maar zette door. Op 6 januari zette hij die leugen om in agressie.

Aanval op democratie

Op 6 januari 2021 kwamen Amerikaanse senatoren samen in het Capitool om de resultaten van de presidentsverkiezingen van 2020 te bekrachtigen. Joe Biden won, maar Donald Trump legde zich niet neer bij zijn nederlaag. Trump, toen nog officieel president, sprak in de buurt van het Witte Huis een grote menigte aanhangers toe. Hij riep op tot een ‘vreedzame’ mars op het Capitool. Want Biden had de verkiezingen gewonnen door massale fraude, hield Trump vol.

Daarop bestormden zo’n 2.500 Trumpfans en leden van een extreemrechtse groepering Proud Boys het Capitool. Ze overmeesterden de bewakers, brachten vernielingen aan en er vielen schoten.

Voorzitter Bennie Thompson (midden), Zoe Lofgren (links) en Liz Cheney (rechts) — © AFP

Leden van het congres verstopten zich en beleefden bange uren.

Bij de bestorming vielen vijf doden en nadien werden honderden mensen vervolgd voor gewelddaden.

Toen voorzitter Bennie Thompson maandagavond de laatste vergadering van de onderzoekscommissie afsloot, applaudisseerde het aanwezige publiek.

Niemand staat boven de wet

Trump of Biden hebben nog niet gereageerd.

Volgens Liz Cheney, de vicevoorzitter van de commissie en zwarte beest van Trump, is die laatste ongeschikt om ooit nog een machtsfunctie te bekleden. “Wie zich zo gedraagt op dat moment, mag nooit meer een machtspositie bekleden in dit land”, zei ze.

Commissievoorzitter Bennie Thompson zei dat hij “ervan overtuigd is dat Justitie Trump zal aanklagen. Niemand, inclusief een voormalige president, staat boven de wet”, aldus Thompson.

Als het ministerie van Justitie beslist om Trump te vervolgen en hij wordt schuldig bevonden dan riskeert hij aanzienlijke boetes en samengeteld tot 25 jaar gevangenisstraf. Een veroordeling zou ook het definitieve einde van zijn politieke loopbaan betekenen.

Verschillende bewakers van het Capitool volgden de zitting maandag vanop de eerste rij. Zij moesten vluchten en raakten gewond — © Getty images.

Ethische commissie

Naast het aanbevelen van strafrechtelijke vervolging van Donald Trump, verwijst de commissie ook vier Republikeinse congresleden naar de ethische commissie van het Huis omdat ze weigerden mee te werken aan hun onderzoek. De meest opvallende naam op de lijst is de Republikeinse leider van het Huis, Kevin McCarthy uit Californië, die waarschijnlijk in januari voorzitter van het Huis wordt.

