Perdolan en Nurofen tijdelijk onbeschikbaar bij apotheek

Wie bij de apotheek Perdolan of Nurofen vraagt, zal wellicht een alternatief geneesmiddel krijgen. Door de grote vraag of door vertragingen in de productie zijn veel van die medicijnen, vooral die voor kinderen, tijdelijk niet meer beschikbaar.

Bij Perdolan, een geneesmiddel tegen pijn en koorts, gaat het vooral om zetpillen voor baby’s, kleuters en kinderen. En voor zetpillen voor volwassenen (500 mg). Maar ook siroop 200 ml voor kinderen is tijdelijk niet meer verkrijgbaar. Tenzij de apotheek zelf nog voorraden heeft. “Die siroop zou al op 23 december opnieuw beschikbaar zijn, de andere geneesmiddelen vanaf 13 januari 2023”, zegt Luc De Seranno van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB).

Ook van Nurofen, eveneens pijnstillend en koortsverlagend, zijn bepaalde middelen tijdelijk niet meer beschikbaar. Het gaat dan onder meer om zachte kauwcaps voor kinderen (100 mg), zetpillen en suikervrije siropen.

LEES OOK. Huisartsen vragen om niet bij het minste hoestje van je kind naar de dokter te gaan: wanneer kun je afwachten en wanneer niet?

De zachte kauwcaps voor kinderen (100 mg) zullen pas midden maart weer beschikbaar zijn. Siroop zou tegen eind januari, begin februari weer beschikbaar moeten zijn.

“De oorzaak waarom bepaalde van deze medicijnen tijdelijk onbeschikbaar zijn, is de toegenomen vraag naar geneesmiddelen (veel zieken) of vertraagde productie. Let wel, ouders moeten zich op geen enkele manier zorgen maken. Als de apotheek geen Perdolan of Nurofen meer heeft, zal hij een alternatief geneesmiddel kunnen geven dat even efficiënt werkt”, zegt Ann Eeckhout van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).