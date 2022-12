Met een bezoek aan Antwerp in de 1/8ste finales van de Croky Cup begint Ronny Deila (47) vanavond aan zijn tweede seizoenshelft als coach van Standard. Hoog tijd om een van de meest markante nieuw­komers in België wat beter te leren kennen. Een gesprek over leiderschap, countrymuziek, handballende dochters en het nut van een coach die zijn broek laat zakken voor een volle kleedkamer.