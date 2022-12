“Ze moest 8 meter naar beneden springen om te overleven”: Aurelie (33) ontsnapt aan gewelddadige man in haar appartement

De man sloeg in het appartement alles kort en klein. Aurelie raakte zwaargewond en ligt momenteel in het ziekenhuis. — © if

Poperinge

“Ik kan niet vatten dat mijn zus 8 meter naar beneden moest springen om te overleven.” Elodie Da Silva was maandag in alle staten: haar zus Aurelie (33) lag urenlang op de operatietafel na een ‘gedwongen’ sprong zaterdagavond uit haar flat op de tweede verdieping van een gebouw in centrum Poperinge. Volgens Elodie had een man kort voordien geprobeerd haar zus te wurgen en had hij zelfs een mes getrokken. De man werd opgepakt en kwam maandag vrij onder voorwaarden.